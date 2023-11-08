Коляну до него далеко: фото жениха Леры из «Реальных пацанов» восхитило всех
Звезде несказанно повезло.
Зоя Бербер окончательно оправилась от расставания с мужем Александром Синегузовым и встретила новую любовь. Актриса поделилась радостной новостью: она помолвлена. Ее избранником стал известный коллега по цеху.
Лера из «Реальных пацанов» скрывала отношения с Максимом Белбородовым. Заявить о них она решила лишь после того, как получила предложение руки и сердца. В социальных сетях звезда поделилась снимком, на котором хвастается обручальным кольцом.
Фанаты выбор артистки приняли с энтузиазмом. Коляну, экранному мужу Бербер, далеко до ее настоящего возлюбленного, чье фото восхитило всех. Многие уверены, что рядом с таким красавчиком знаменитость точно будет счастливой.
«Пара на редкость красивая», «Одна из немногих пар, сообщение о свадьбе которой вызвало искренние положительные эмоции. Не все в шоу-бизнесе потеряно», «Она лапушка, и он классный», — пишут интернет-пользователи.