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Коляну до него далеко: фото жениха Леры из «Реальных пацанов» восхитило всех

8 ноября 2023 11:26
Коляну до него далеко: фото жениха Леры из «Реальных пацанов» восхитило всех

Звезде несказанно повезло.

Зоя Бербер окончательно оправилась от расставания с мужем Александром Синегузовым и встретила новую любовь. Актриса поделилась радостной новостью: она помолвлена. Ее избранником стал известный коллега по цеху.

Лера из «Реальных пацанов» скрывала отношения с Максимом Белбородовым. Заявить о них она решила лишь после того, как получила предложение руки и сердца. В социальных сетях звезда поделилась снимком, на котором хвастается обручальным кольцом.

Фанаты выбор артистки приняли с энтузиазмом. Коляну, экранному мужу Бербер, далеко до ее настоящего возлюбленного, чье фото восхитило всех. Многие уверены, что рядом с таким красавчиком знаменитость точно будет счастливой.

«Пара на редкость красивая», «Одна из немногих пар, сообщение о свадьбе которой вызвало искренние положительные эмоции. Не все в шоу-бизнесе потеряно», «Она лапушка, и он классный», — пишут интернет-пользователи.

Коляну до него далеко: фото жениха Леры из «Реальных пацанов» восхитило всех
Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны» (2010-2020), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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