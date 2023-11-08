Коляну до него далеко: фото жениха Леры из «Реальных пацанов» восхитило всех

Зоя Бербер окончательно оправилась от расставания с мужем Александром Синегузовым и встретила новую любовь. Актриса поделилась радостной новостью: она помолвлена. Ее избранником стал известный коллега по цеху.

Лера из «Реальных пацанов» скрывала отношения с Максимом Белбородовым. Заявить о них она решила лишь после того, как получила предложение руки и сердца. В социальных сетях звезда поделилась снимком, на котором хвастается обручальным кольцом.

Фанаты выбор артистки приняли с энтузиазмом. Коляну, экранному мужу Бербер, далеко до ее настоящего возлюбленного, чье фото восхитило всех. Многие уверены, что рядом с таким красавчиком знаменитость точно будет счастливой.