Колян бы точно не узнал: народ ошарашили перемены во внешности Леры из «Реальных пацанов»
Почти как Лилу из «Пятого элемента».
Зоя Бербер обрела популярность еще в 2010 году, когда на экран вышел комедийный сериал «Реальные пацаны». Она сыграла роль очаровательной девушки главного героя Николая Наумова. За круговоротом отношения Леры и Коляна следили поклонники проекта и успели полюбить этих персонажей.
Кроме популярности, телесериал преподнёс артистке знакомство со сценаристом Александром Синегузовы. Они начали встречаться и позже у пары родилась дочь Надя. В 2020 году молодые родители сообщили, что расстаются, но сохраняют дружеские отношения.
Недавно актриса удивила своих подписчиков резкой сменой образа. Зоя представилась поклонникам с короткими красными волосами и челкой. Пользователи отметили схожесть звезды с героиней «Пятого элемента»:
«Огого, я вас совсем не узнала», «Вау! Ну просто Лилу», «Пятый элемент», «Просто Лилу из … А где Брюс?».