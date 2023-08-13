«Коля, тебя ждет Броник»: почему Басков принципиально не общается с сыном

В течение восьми лет Николай Басков был мужем Светланы Шпигель. В этих отношениях у пары родился сын Бронислав, но после развода супругов мальчик перестал общаться с отцом.

Басков уверен, что именно Светлана запретила ребенку видеться с ним. Она даже решила изменить двойную фамилию наследника, оставив только свою часть. Однако сама Светлана и ее отец Борис Шпигель уверены в обратном.

По словам Шпигеля, именно Басков игнорирует сына. После расставания он перестал созваниваться с мальчиком и практически забыл о его существовании.

«Иногда мне хочется дать интервью в газету под названием „Коля, тебя ждет Броник!“. Позвони хотя бы, спроси, как он себя чувствует!» — заявлял Шпигель в одном из интервью.

После этих слов конфликт стал лишь сильнее. Басков перестал упоминать своего наследника в интервью и больше не затрагивал эту тему в беседе с журналистами.