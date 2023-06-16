Коля из фильма «Москва слезам не верит» без памяти любил одну женщину: она копия Антонины

Борис Сморчков — талантливый и разноплановый советский актер, на счету которого более чем 40 ролей. При этом абсолютно все помнят его только по одной работе, которая стала для него знаковой во многих смыслах. Роль Николая из легендарного советского кинофильма «Москва слезам не верит» принесла ему славу, а кроме того, судьба Николая удивительным образом переплелась с судьбой актера.

Так, например, и экранный персонаж, и сам Борис похожи по характеру. Оба всю жизнь любят одну и ту же женщину. Николай — Антонину, а Борис — актрису Анну Варпаховскую, которая, к слову, внешне была схожа с Тоней: обе были пышные блондинки с мягкими чертами лица. Познакомились Борис и Анна во время учебы в Щукинском театральном училище, влюбились друг в друга и через некоторое время поженились.

Однако эта история имеет грустный финал. В Советском Союзе Анна, несмотря на талант и яркую красоту, реализоваться в профессии так и не смогла. Вернее, ей попросту не дали такой возможности из-за того, что она была дочерью «врага народа». И в конце концов Анна не выдержала и решила уехать в Канаду к брату. А вот Борис уезжать категорически не захотел. И они расстались. Но его любовь к жене никуда не делась. Он тосковал по любимой, и в конце концов разбитое сердце актера не выдержало. В 2008 году его не стало.