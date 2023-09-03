«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми

Ольга Рапунцель в социальных сетях строит из себя примерную мать. Экс-участница «Дома-2» показывает, как окружает любовью и заботой малолетних дочерей. Но за кадром творятся жуткие вещи.

Об этом рассказал бывший муж знаменитости Дмитрий Дмитриенко. Блогер заявил, что экс-супруга жестоко обращается с их общими наследницами.

«Ольга колотила и орала на них», — отметил бывший участник скандального проекта.

Блогер на всю страну уличил бывшую возлюбленную в лицемерии и «показухе». Он призвал народ не верить в то, что Рапунцель ласково и нежно ведет себя с детьми. По его уверению, это иллюзия, созданная специально для камеры.

Между тем Ольга обвиняет бывшего мужа в том, что он не принимает активного участия в жизни девочек. Длинноволосую красотку злит, что Дмитрий уделяет больше внимания своим новым возлюбленным, нежели малышкам, которые так нуждаются в отце.