«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента

Алексей Ягудин за много лет спортивной карьеры привлекал внимание в основном новыми титулами и достижениями. Личную жизнь олимпийский чемпион всегда держал в тайне от публики. Вот почему рассказ спортсмена удивил поклонников до глубины души.

Алексей много лет состоит в отношениях с коллегой Татьяной Тотьмяниной. Они поженились только в 2016 году, но задолго до этого жили вместе и даже обзавелись двумя дочерьми. В 2009 году на свет появилась Лиза, а в 2016-м — Мишель. Оказалось, к рождению детей фигурист относился неоднозначно. Об этом Ягудин рассказал в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Олимпиец признался, что всегда боялся рождения сына. Алексей уверен, что в семье должен быть только один мужчина — он сам. Прежде чем Тотьмянина забеременела второй раз, спортсмен сам колол ей определенные препараты, чтобы повысить шансы на рождение девочки. Чемпион не хотел, чтобы у него появился «конкурент».