Кологривый круче Галкина, Безруков — не канон? Разбираем главные различия новенького «Августа» и «В августе 44-го» с Мироновым

Новый «Август» стартовал в прокате уверенно: рейтинг 7,5 на «Кинопоиске», почти 32 миллиона рублей сборов за первый день. Но неизбежно возникает сравнение с «В августе 44-го» Михаила Пташука, который с 2001 года успел стать для многих эталоном экранизации романа Владимира Богомолова. Разберёмся в пяти главных отличиях.

1. Разные Алехины

У Пташука капитана Алехина сыграл Евгений Миронов — холодный, собранный, будто сделанный из стали офицер. Его версия стала «канонической»: зрители до сих пор называют ее образцовой.

В «Августе» роль досталась Сергею Безрукову, и это другое прочтение. Его Алехин мягче, человечнее, больше доверяет эмоциям. Кому-то это покажется отходом от сурового первоисточника, кому-то — свежим взглядом на героя.

2. Таманцев: от «звезды нулевых» до кумира нового поколения

Владислав Галкин в фильме 2001 года фактически сделал карьерный рывок благодаря роли Таманцева. Его герой — харизматичный ас оперативной работы: стреляет без промаха, ведёт себя дерзко, но всегда по делу.

В «Августе» его играет Никита Кологривый — заметный молодой актёр, и здесь Таманцев получает больше экранного времени. Авторы дают ему биографию и мотивацию, делают одним из центральных двигателей сюжета.

3. География съемок

Пташук снимал картину на исторически точных локациях — в белорусских лесах, где и происходили описанные события, а вот у «Августа» география шире.

Москва, Петербург, Калининград, Карелия, Ростов-на-Дону. Те же леса для вылазок диверсантов нашли под Питером. Да, они не один в один как у Богомолова, но выглядят напряжённо и кинематографично.

4. Бюджеты и размах

Фильм Пташука в 2000-х стоил около 5 миллионов долларов, что по тем временам было очень серьёзно. В итоге расходы превысили изначальный бюджет в два с половиной раза — кассовый провал.

«Август» — другой уровень: 650 миллионов рублей, широкая промокампания и гораздо больше экранов. И первые сборы показывают, что у зрителей к новинке интерес есть.

5. Автор и его отношение

Богомолов был строгим к своим текстам и не раз ссорился с кинематографистами. Фильм Пташука он не одобрил: даже снял свою фамилию с титров. Однако сегодня эта картина считается одной из лучших отечественных военных драм.

Создатели «Августа» говорят, что учли пожелания писателя, переданные им лично Константину Эрнсту. Новый фильм старается быть ближе к духу романа, хотя форма у него более современная и зрелищная.

Итог

Сравнивать два «Августа» — дело неблагодарное: они сняты в разные эпохи, с разными целями и для разной аудитории. «В августе 44-го» — классика с актёрскими вершинами Миронова и Галкина.

«Август» — крупнобюджетный проект с актуальной энергией, новыми лицами и попыткой по-своему заговорить с молодым зрителем. В результате у нас есть две версии одного романа, которые сосуществуют и даже дополняют, а не вытесняют друг друга.

