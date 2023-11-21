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Кологривому до него как до Луны: советский Емеля без грима был очень хорош

21 ноября 2023 17:45
Кологривому до него как до Луны: советский Емеля без грима был очень хорош

Сегодня фильм незаслуженно забыт.

Сказка «По щучьему велению» стала одним из кинохитов уходящего года. В главной роли снялся Никита Кологривый, которого называют самым перспективным артистом в стране. Большинство зрителей уже и не помнит, что в 1938 году в советский прокат вышла лента Александра Роу с аналогичным названием.

Это был дебют легендарного постановщика. В основу сюжета легли три народных сказки: «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь» и «По щучьему велению». Образ Емели на экране воплотил красавиц Петр Савин. И зрители, и критики признавали: артист сыграл блестяще — ярко, весело и без ужимок.

Неудивительно, что вскоре фильм стал классикой кино, любимой миллионами детей и взрослых. Заметно, что Кологривый визуально похож на своего предшественника. Однако современный Емеля — это скорее пародия на советскую версию этого смекалистого героя.

Кологривому до него как до Луны: советский Емеля без грима был очень хорош
Фото: Кадр из фильма «По щучьему велению» (2023), кадр из фильма «По щучьему велению» (1938), кадр из фильма «Трактористы» (1939)
Алла Новикова
Алла Новикова
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