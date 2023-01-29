Коллектор с колдовскими замашками: от правды о Синей Бороде кровь стынет в жилах

История о богатом аристократе по прозвищу Синяя Борода знакома многим. Однако мало кто догадывается, что у этого героя сказки, написанной французским писателем Шарлем Перро, был реальный прототип, правда о котором никого не оставит равнодушным.

Образ жестокого убийцы был списан с человека по имени Жиль де Рэ. Синяя борода у него действительно была, а вот в остальном — много вымысла. На самом деле герой не убивал своих жен, а был примерным семьянином и любящим супругом. Известно, что избранница аристократа пережила его на несколько лет.

Свою нехорошую славу Жиль заработал тем, что был коллектором с колдовскими замашками. Деньги из должников он выбивал с помощью магических ритуалов, пока в дело не вмешалась инквизиция. В результате Синюю Бороду казнили, а Перро переписал историю на свой лад, добавив в нее драматизма.