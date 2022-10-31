Коллеги отказывались здороваться: почему Майю Плисецкую боялся каждый

Майя Плисецкая до сих пор считается чуть ли не главной звездой отечественного балета. Артистка говорила, что выбилась в солистки Большого театра без особого труда. Именно за этот успех впоследствии ей пришлось дорого заплатить.

Балерина была на особом счету у КГБ: ее окрестили английской шпионкой и не выпускали за рубеж. Поводом послужили слухи о том, что танцовщица состоит в любовных отношениях с британцем Джоном Морганом. Плисецкая опровергла эти домыслы, но это ей не помогло.

В результате от балерины отвернулись многие друзья и знакомые: они боялись даже здороваться с Майей Михайловной.

«В то время, если человек невыездной, то это политический преступник», — цитирует знаменитость портал «Экспресс газета».

Что касается шпионажа, что Плисецкая не без доли иронии говорила, что была бы не прочь оказаться настоящей шпионкой, но никакой секретной информацией она не обладала. По уверению балерины, все, что она могла знать, так это то, сколько балетных туфель шили в Большом.