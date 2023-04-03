Коллеги хватались за голову: что творила Фаина Раневская на сцене

До сих пор имя Фаины Раневской вызывает у многих неподдельный восторг. При жизни она была одной из лучших актрис своего времени, однако от таланта и неуемной энергии артистки часто страдали ее коллеги.

Актер Ростислав Плятт как-то рассказывал, что Фаина Георгиевна позволяла себе много вольностей на сцене. Раневская обожала импровизировать во время спектаклей, чем приводила своих ошарашенных коллег в ступор. С одной стороны, она делала реплики куда более насыщенными и хлесткими, но с другой — ставила актеров в неловкое положение, что могло привести к срыву спектакля. Они явно не были ей за это благодарны. Однако выяснять отношения с примой театра никто не решался.

Есть версия, что культовая фраза «Муля, не нервируй меня!» из «Подкидыша» тоже является импровизацией Раневской. У Фаины Георгиевны были непростые отношения с коллегой Петром Репниным, который играл ее киношного мужа. Свое отношение к нему Раневская выплеснула в этой реплике, впоследствии ушедшей в народ.

Кроме того, считается импровизацией и другая ее фраза из «Подкидыша», которая звучит как «Меньше пены!». В этой сцене героиня покупает газированный сироп и дает продавцу указания.