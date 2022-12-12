Коллеги были в шоке: кто на самом деле «доиграл» последнюю роль Виталия Соломина

Виталий Соломин навсегда вошел в киноисторию как легендарный Ватсон из советской экранизации «Шерлока Холмса». Увы, жизнь талантливого артиста оборвалась совершенно внезапно. Последние годы актер не щадил себя и посвящал все свое время работе.

Самой последней ролью Соломина стало появление в телесериале Алексея Зернова «Пан или пропал». Сюжет основан на романе польской писательницы Иоанны Хмелевской «Все красное». Артист перевоплотился в полковника Кшижановского, но доиграть эту роль ему было не суждено.

Параллельно со съемками в сериале Соломин был задействован в театре. Так, прямо во время спектакля «Свадьба Кречинского» у артиста случился инсульт. Актера увезли в больницу, а спустя месяц его не стало.

Роль Соломина в проекте «Пан или пропал» доигрывал уже совсем другой человек. Вместо него пригласили настоящего полковника, феноменально похожего на самого актера. Впечатленные члены съемочной группы даже разрыдались, увидев дублера, и никак не могли начать работу. Они едва смирились с потерей коллеги, а тут им пришлось столкнуться с его точной копией. К слову, сам полковник снимался спиной к камере, поэтому замену крайне трудно обнаружить на экране.