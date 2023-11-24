Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Коллегам было стыдно: почему никто не любит вспоминать о последних съемках Рыбникова

Коллегам было стыдно: почему никто не любит вспоминать о последних съемках Рыбникова

24 ноября 2023 18:15
Коллегам было стыдно: почему никто не любит вспоминать о последних съемках Рыбникова

Потерял чувство собственного достоинства.

С Николаем Рыбниковым под конец карьеры произошли странные метаморфозы. Опытный актер вдруг изменился: его поведение на площадке смущало всех без исключения.

В молодости артист чаще всего играл инициативных рабочих. В его послужном списке есть и главные роли. Чего только стоят легендарные «Девчата». Режиссерам было за счастье работать со звездой экрана. Но со временем все изменилось.

Чем старше становился лицедей, тем менее значительные роли ему давали. Куда-то пропала и уверенность Рыбникова в своих драматических способностях. Вероятно, он понимал, что лучшие годы позади, и боялся остаться совсем без работы.

Во время съемок ленты «Изыди!..» коллегам было стыдно наблюдать за Николаем Николаевичем. Все потому, что он постоянно спрашивал постановщика, доволен ли тот отыгранными дублями. Многие сочли это не за ответственность, а за желание угодить и неуместное раболепие.

Фото: Кадр из фильма «Бабушки надвое сказали...» (1979)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше