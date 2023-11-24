Коллегам было стыдно: почему никто не любит вспоминать о последних съемках Рыбникова

С Николаем Рыбниковым под конец карьеры произошли странные метаморфозы. Опытный актер вдруг изменился: его поведение на площадке смущало всех без исключения.

В молодости артист чаще всего играл инициативных рабочих. В его послужном списке есть и главные роли. Чего только стоят легендарные «Девчата». Режиссерам было за счастье работать со звездой экрана. Но со временем все изменилось.

Чем старше становился лицедей, тем менее значительные роли ему давали. Куда-то пропала и уверенность Рыбникова в своих драматических способностях. Вероятно, он понимал, что лучшие годы позади, и боялся остаться совсем без работы.

Во время съемок ленты «Изыди!..» коллегам было стыдно наблюдать за Николаем Николаевичем. Все потому, что он постоянно спрашивал постановщика, доволен ли тот отыгранными дублями. Многие сочли это не за ответственность, а за желание угодить и неуместное раболепие.