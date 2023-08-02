Коллега испортил всю жизнь: почему Генка из «Кортика» ушел из кино

Владимир Дичковский стал всесоюзной звездой после выхода ленты «Кортик» и ее продолжения «Бронзовая птица». В приключенческих фильмах юный артист воплотил роль Генки Петрова, а после продолжил строить кинокарьеру.

Так, зрители могли видеть Дичковского еще картинах «Приключения в городе, которого нет» и «Черная береза». Молодому артисту нравилось играть в кино, он мечтал связать с этой профессией всю свою жизнь, а после школы решил поступить в театральный вуз в Минске.

Но Дичковскому не удалось справиться со вступительными испытаниями. В приемной комиссии он встретился со своим коллегой по «Кортику» Юрием Сидоровым, но тот не был рад абитуриенту. Именно Сидоров, как считает Дичковский, «завалил» его при попытке поступить, так как не хотел заниматься студентами, которые уже играли в кино.

В итоге артист решил отказаться от этой идеи. Он отслужил в армии, а после устроился водителем-экспедитором. Сегодня Дичковский ведет закрытый образ жизни в окружении своих родных, а «Кортик» и «Бронзовую птицу» даже не смотрит по телевизору.