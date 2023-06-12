Коллег не постеснялась: звезда «Сватов» нарядилась, но опозорилась

Олеся Железняк известна не только своей карьерой, но и пренебрежительным отношением к моде. Артистка неоднократно признавалась, что не интересуется брендами, а одежду всегда выбирает, ориентируясь на удобство. Однако не так давно Железняк все же решила преобразиться.

Так, вместе со своими коллегами по постановке «Сирена и Виктория» звезда «Сватов» прибыла в Белгород. Железняк превосходно отыграла в спектакле, а после сфотографировалась вместе с коллегами. Для памятного снимка она выбрала черное платье с белоснежным кружевным воротничком, завершив образ алой помадой.

Преданные поклонники не оставили без внимания неожиданное преображение Железняк, которым она поделилась в своем Telegram-канале. Многим показалось, что артистка выглядит нелепо в платье, ведь оно не подходит к ее фигуре. Также фанаты порекомендовали знаменитости делать макияж только в профессиональных салонах.