«Колхозники были рабами»: такого мнения об СССР от звезды «Городка» не ждали

Юрий Стоянов довольно редко дает интервью и почти не рассказывает о личной жизни. Из немногочисленных бесед юмориста с журналистами создается довольно противоречивый образ резкого и категоричного человека. Чего стоят только размышления звезды «Городка» об СССР. Судя по отрывкам из интервью, артист был невысокого мнения об укладе жизни в прошлом. Он заявил, что его отец произошел из крестьянской семьи, был типичным советским колхозником и всю жизнь боролся с этой натурой.

«Колхозники были рабами, у них паспорта лежали в сейфе у председателя», — цитирует слова Стоянова Дзен-канал «Я люблю кино».

Но пользователи Сети с позицией комика оказались в корне не согласны. Комментаторы удивились его пренебрежительному отношению к жизни в Союзе.