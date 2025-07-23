Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций

У фанатов в этот раз почти не будет повода повозмущаться.

Джонни Кейдж наконец вернулся, и это знак того, что создатели «Мортал Комбат 2» сделали выводы из своих (и чужих) провалов. В сиквеле перезапуска 2021 года, который выйдет в конце октября, культовый персонаж займёт центральное место, и, судя по трейлеру, Карл Урбан уже успел вжиться в роль самодовольного, харизматичного актёра с ударом в пах и чувством юмора.

Кейдж против прошлого

Фильм 1997 года «Смертельная битва: Истребление» навсегда вошёл в списки самых неудачных адаптаций видеоигр. И дело даже не в спецэффектах уровня WordArt, а в том, как обошлись с Джонни Кейджем — его просто убили в первые пять минут. А все потому, что Линден Эшби отказался сниматься в сиквеле. Результат? Разочарование, боль и главный вопрос: кто вообще это одобрил?

Колесо Сансары дало по лицу

В ребуте 2021 года Кейджа не было вовсе — место «весёлого болтуна» занял Кано, а самого Джонни оставили для финальной затравки, и тогда это казалось спорным решением. Но теперь стало понятно: его просто берегли для более важного моменту. И вот он — в новом фильме Кейдж станет главной звездой сюжета.

MK II, по сути, повторяет ход «Истребления»: Коула Янга в самом начале отодвигают на второй план, а вместо него публику встречает тот, кого фанаты ждали десятки лет, и в этот раз точно не будет повода говорить: «А за что вы так с ним?». И это прекрасно.

Ранее мы писали: Зомби, «повесточка», «слитый» Лю Канг: утекший сюжет «Мортал Комбат 2» не сулит фанатам франшизы ничего хорошего — каноном и не пахнет