Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

В российском кино грядёт редкий жанровый эксперимент — мистический байопик о Юрии Кнорозове, гении, который сумел расшифровать язык майя. Но в центре сюжета — не только советский интеллектуал, работающий над кодами древней цивилизации, а и метафизический сюжет: герой должен искупить собственные грехи прошлой жизни.

По замыслу авторов, Кнорозов оказывается связан с судьбой майя куда глубже, чем предполагают учебники.

В одном из перевоплощений он сам уничтожал их письменность и насильно обращал индейцев в другую веру. Теперь же в XX веке учёному предстоит восстановить утраченное и обойти американцев в гонке за дешифровкой — чтобы доказать миру не только научную силу, но и восстановить историческую справедливость.

Большие деньги и большие риски

Проектом занимается компания «Триикс Медиа». Создатели «Первого отдела» про следователя Брагина и тут предложили главную роль Ивану Колесникову. Бюджет — 430 миллионов рублей, из которых 70 миллионов уже покрыты господдержкой.

Но продюсеры запросили дополнительное финансирование: масштаб и сложность картины требуют значительных затрат. Мистические сцены, исторические реконструкции и научные баталии — всё это должно выглядеть убедительно, иначе фильм рискует утонуть в пафосе.

Режиссёром выступает Анастасия Чашина, продюсеры — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Главную роль исполнит Иван Колесников, актёр с опытом сложных и неоднозначных персонажей.

Мистика против науки

«Боги Кнорозова» обещают быть не обычным байопиком, а попыткой соединить реальную биографию с метафизикой. Перед зрителем встанет вопрос: можно ли искупить ошибки прошлых жизней?

Съёмки начнутся в конце августа. Если проект будет реализован в полном объёме, зрителей ждёт редкий для российского кинематографа жанр — история учёного, рассказанная через мистический эпос. Это и битва умов, и драма искупления, и попытка показать на экране, как одно имя может соединить разные эпохи.

