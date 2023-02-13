Кольцо с бриллиантом - прошлый век: не поверите, как Брэд Питт просил прощения у бывшей

Разрыв с Брэдом Питтом стал для Дженнифер Энистон настоящей драмой. Актриса потеряла не только любимого мужа, променявшего ее на Анджелину Джоли, но и значимую часть своей жизни.

Супругам пришлось расстаться с их общим домом в Беверли-Хиллз. Это роскошный особняк 30-х годов, который обязан своим перерождением именно Энистон. Актриса потратила немало сил и времени на то, чтобы восстановить ветхое здание и подарить ему вторую жизнь.

На фоне развода с Питтом продажа недвижимости была вынужденной мерой — после совершения сделки супруги поделили деньги, вырученные с продажи, поровну. С тех пор прошло немало времени. Актер развелся с Джоли и начал вновь общаться с Энистон. Кроме того, он решил весьма оригинально извиниться перед бывшей женой за измену.

На 50-летний юбилей Питт подарил звезде «Друзей» вовсе не кольцо с огромным бриллиантом, а тот самый дом, который так запал ей в душу. Артистка оценила великодушный жест экс-возлюбленного, а поклонники восприняли его как знак окончательного примирения знаменитостей.