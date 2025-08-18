Меню
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз

Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз

18 августа 2025 18:07
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз

Тут вам и альтернативные концовки, и внезапные кроссоверы.

Фэнтези-сага про хоббитов, эльфов и одно крайне токсичное украшение вышла более двадцати лет назад, а интернет до сих пор «не отпускает». «Властелин колец» успел стать не только классикой кино, но и неисчерпаемым источником мемов.

В ход идут и сцены, которые фанаты знают наизусть, и вечные споры «книга против фильма» (ну куда же без Тома Бомбадила), и шутки о том, что можно было бы просто прилететь на орлах.

Представьте, если бы хоббиты не понесли Кольцо в Мордор, а... пропили его в трактире «Зелёный дракон» и сказали Гэндальфу: «Потеряли, сорян». Или если бы Саурон получил смс от Сарумана: «Извини, брат, не срослось».

Всё это — плоды бурной фантазии фанатов, которые знают трилогию наизусть, но всё равно придумывают ей новые — куда более эпичные — концовки.

Одни картинки заставляют хохотать в голос, другие работают только для тех, кто хотя бы раз читал Толкина и помнит, почему сцена с «нельзя просто взять и…» стала культовой.

Мы отобрали десять классических и действительно разрывных мемов по «Властелину колец». Готовьтесь: Фродо снова будет страдать, Сэм орать, а Арагорн выглядеть так, будто не спал с прошлой эпохи.

Ранее мы также писали: «Смотреть нельзя выключить»: в СССР был свой «Властелин колец» — удивитесь, но на IMDb у него всего 3.5 балла

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
