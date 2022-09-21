Кольцо подарил, но не женился: вы ахнете, увидев бывшую Олега Меньшикова

Олег Меньшиков когда-то был без памяти влюблен в воздушную гимнастку Людмилу Колесникову. Артистка цирка ответила взаимностью режиссеру, но хэппи-энда так и не случилось.

Отношения влюбленных развивались стремительно. После первой же совместно проведенной ночи пара не хотела расставаться. Меньшиков настоял на том, чтобы его благоверная собрала свои вещи и переехала к нему. Тогда актер и его избранница обменялись обручальными кольцами и начали жить вместе. Вот только кольцо Колесниковой артист подарил, но так на ней и не женился.

В интервью порталу «7 Дней» знаменитость призналась, что построить крепкую семью с Меньшиковым не получилось из-за его частых гастролей. В результате отношения звезд из любовных превратились в дружеские.

Стоит отметить, что со временем бывшая возлюбленная режиссера практически не изменилась. Она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и обаятельной внешностью — фотографии артистки в социальных сетях неизменно собирают массу лайков и восхищенных комментариев.