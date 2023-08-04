Кольцо не за горами: в доме Заворотнюк намечается шумный праздник

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не любит говорить о своей больной матери. Уже несколько лет актриса не появляется на публике. С тех пор как у нее диагностировали онкологическое заболевание, Анастасия ведет затворнический образ жизни.

Несмотря на все сложности, семья Заворотнюк старается жить полной жизнью. Анна сообщила, что они готовятся к большому празднику — дню рождения бабушки. По этому поводу младшая Заворотнюк приготовила отличный подарок — набор винтажных украшений, сделанных еще в Советском Союзе. Среди прочего девушка хочет приобрести кольцо с аметистами и топазами, но не знает, как подобрать размер. Задать прямой вопрос Анна не может, не выдав сюрприза.

Сейчас дочь Анастасии Заворотнюк живет в ОАЭ вместе с мужем, но часто возвращается на родину, чтобы встретиться с друзьями и родными. Во время последнего визита в Россию модель поделилась фотографиями из загородного дома актрисы и посетовала, что в ее столичной квартире отключили горячую воду.