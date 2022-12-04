«Кольцо на пальце»: Степаненко не скрыла изменений в личной жизни от россиян

В 2018 году на всю страну прогремел скандальный развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Новость стала шоком для фанатов артистов, ведь их пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звезды делили имущество на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Вскоре Петросян женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила юмористу сына Вагана. А вот о личной жизни Степаненко до этого момента было ничего неизвестно.

На свежем фото артистка засветилась с кольцом на пальце – и Степаненко заставила поклонников думать, что готовится к новому замужеству.