«Кольцо на пальце»: Степаненко не скрыла изменений в личной жизни от россиян
Поклонники подозревают, что юмористка не одинока.
В 2018 году на всю страну прогремел скандальный развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Новость стала шоком для фанатов артистов, ведь их пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звезды делили имущество на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
Вскоре Петросян женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила юмористу сына Вагана. А вот о личной жизни Степаненко до этого момента было ничего неизвестно.
На свежем фото артистка засветилась с кольцом на пальце – и Степаненко заставила поклонников думать, что готовится к новому замужеству.
«Да, это кольцо обручальное. Но ничего неизвестно», «У нее кольцо на правой руке, она замуж вышла», «Молодец, вот будет интрига если он ее на 30 лет младше будет», – писали догадки пользователи Сети.