Кольцо на пальце не помеха: женщины с этими именами могут увести мужчину из семьи

“Ни стыда, ни совести”, - так говорят в народе о тех женщинах, которые уводят мужа из семьи, от законной супруги и детей. Многие осуждают коварных разлучниц и не понимают, что может сподвигнуть молодых и обаятельных дам покуситься на чужое. Как будто бы среди холостых парней не нашлось никого подходящего. Однако для обладательниц этих имен самое сладкое - расставить сети на женатика и торжествовать, когда он попадется. Рассказываем, какие имена носят соблазнительницы, которые не постесняются разрушить счастливый брак.

Алла

Обладательница этого имени - женщина властная и настойчивая. Она умеет производить впечатление на представителей сильного пола, прекрасно сознает это и пользуется своими природными данными. Алле нравится ставить перед собой цели и планомерно добиваться их, спасаясь от одолевающей ее скуки.

Нередко выбор этой дамы падает на женатого мужчину.

Алле любопытно, хватит ли у нее способностей, чтобы захомутать того, кто уже связал себя узами брака. Обладательница этого имени сделает все возможное, чтобы заполучить свое, она легко уведет чужого мужа, чтобы доказать окружающим, насколько она неотразима.

Ольга

Женщина, нареченная именем Ольга, представляет собой загадку для мужчин. Таинственная, недоступная, притягательная, она будоражит воображение сильного пола и заставляет теряться в догадках, что на самом деле представляет собой эта дама. Этим она и берет в плен сердца представителей мужского племени.

Под маской тихой скромницы скрывается настоящая material girl.

Ольга никогда не упустит своего, и если она сочтет, что именно этот мужчина станет ее партнером, значит, так и будет. Даже если избранник женат, обладательницу имени это ничуть не смутит и не остановит. Напротив, борьба лишь раззадорит ее.

Наталья

Еще одно распространенное среди разлучниц имя - Наталья. Девушки, которых родители нарекли этим именем, обладают железным характером и волей, силе которой могут позавидовать иные мужчины.

Если Наташа задумала что-то, перечить ей бесполезно, все равно настоит на своем.

Женатый мужчина в глазах Наташи - настоящая находка. Это тебе не юнец, от которого ничего не дождешься, ни предложения, ни свадьбы, а тут сразу видно, что мужик готов к семейной жизни. Поэтому обладательница этого имени без сожалений уведет чужого мужа, чтобы пристроиться на готовеньком.