Колчин бросил перчатки, сын Вагита подобрал: «Бой с тенью» возвращается с четвертой частью и новым героем

4 декабря 2025 14:44
Кадры из фильмов «Бой с тенью»

Первые подробности продолжения боксерской драмы.

Одна из самых кассовых российских франшиз 2000-х готовится к новому раунду. На питчинге Фонда кино представили проект «Бой с тенью-4», который станет не прямым продолжением, а ребутом легендарной саги. И главный удар нанесёт не старый знакомый Артём Колчин, а совершенно новый герой.

Артем Колчин больше не боксирует

Создатели делают смелую ставку на смену поколений. Главную роль исполнит Никита Кологривый, который сыграет ветерана боевых действий. Ключевая деталь: его персонаж — сын того самого Вагита, криминального авторитета в незабвенном исполнении Андрея Панина.

Таким образом, новая история будет не просто возрождением франшизы, а её смысловым продолжением, где драма отцов и сыновей выйдет на первый план. Увы, из-за смерти Панина вернуть Вагита не представляется возможным.

Кто вернется в проект

Но связь с оригиналом сохранится. По сообщениям с полей, Денис Никифоров, легендарный Артём Колчин, вернётся в кадр — на этот раз в роли наставника и тренера для нового боксёра. Также во франшизу возвращается Елена Панова, жена героя.

А среди новичков — яркие имена: Алена Долголенко («Пророк»), Филипп Янковский и Артем Быстров.

Режиссёром ребута выступит Артём Михалков («Мистер Нокаут»), а сценарий напишет Сергей Калужанов («Мажор»). Такой творческий тандем намекает, что зрителей ждёт не ностальгический повтор, а нечто новое.

Оригинальная трилогия, собравшая в своё время миллионы долларов, была эталоном отечественного боксёрского кино. Теперь ей предстоит выйти из тени, извините за тавтологию, и дать новый бой.

О мультивселенной мало что известно: Саша Белый после «Бригады» появлялся еще в одном культовом фильме нулевых.

Фото: Кадры из фильмов «Бой с тенью» (2005), «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (2011)
Игорь Мустафин
