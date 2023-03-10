Коко Шанель вряд ли бы одобрила: наряд с показа мод в Париже вызывает оторопь (фото)

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году модный дом «Шанель» возглавила его помощница Виржини Виар. Дизайнер представила уже несколько полноценных коллекций бренда, но ее последняя работа взбудоражила даже преданных поклонников марки.

Так, на прошедшей Неделе моды в Париже Виржини показала коллекцию, практически полностью выполненную в черном цвете. Ее основу составили строгие жакеты и юбки, которые дизайнер украсила белыми бутонами и мехом. Например, одним из самых ярких образов стал свитер с белоснежными меховыми цветами в сочетании с кожаными шортами.

Пользователи Сети не оставили без внимания коллекцию Виар. В социальных сетях бренда, где можно увидеть большинство образов, они раскритиковали ее работу. По их мнению, наряды получились «странными» и совсем не подходят модном дому с такой богатой историей.