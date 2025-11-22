Кого разыскивал герой Устюгова, и что за девушку он встретил в 1-м сезоне: только фанаты «Ментовских войн» пройдут тест на 5/5

Меню
22 ноября 2025 16:11
Пришло время освежить память.

В свое время сериал «Ментовские войны» вызвал настоящий ажиотаж и надолго занял место в сердцах зрителей. Его жёсткие будничные сюжеты, харизматичные персонажи и напряжённые противостояния создали уникальную атмосферу.

И вот пришло время проверить, насколько хорошо вы помните детали этого культового проекта. Сможете ли вы вспомнить детали сюжета из разных сезонов?

Наш тест – это не только проверка памяти, но и возможность снова окунуться в ту самую атмосферу нулевых. Готовы ли вы доказать, что являетесь истинным знатоком «Ментовских войн»?

Тогда вперёд. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны»
Ольга Назарова
