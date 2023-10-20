Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину

В шоу-бизнесе царит ожесточенная конкуренция. Артисты ищут новые форматы, снимают дорогостоящие клипы, срывают голос на концертах и даже ложатся под нож хирурга — все ради внимания публики. Лариса Долина уверенно шла к статусу певицы № 1 на эстраде: снималась в телешоу, воевала с интернет-звездами, но исполнительницу все равно опередила более популярная коллега.

Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, каких исполнительниц россияне назвали лучшими в этом году. Долина стала второй: за нее проголосовали 11%. На третьей строчке с результатом в 6% расположилась Анна Дзюба, более известная как Anna Asti. А лидирует в списке Полина Гагарина: красотку вспомнили 19% опрошенных.

Четвертое место разделили несколько звезд: Пелагея, Валерия и Ирина Аллегрова. Эти дивы получили по 5%. Фигурируют в списке также Алла Пугачева, Клава Кока, Елена Ваенга и Лолита Милявская.