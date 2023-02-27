Кого называют американской копией Савичевой: смотрим фото

На планете живет более 8 миллиардов людей, но шанс обнаружить в одном из уголков земли абсолютного двойника невелик и составляет всего 1:135. А похожих друг на друга даже в пределах одной страны можно найти предостаточно, и знаменитости не исключение.

Все помнят, что из-за внешней схожести Кира Найтли работала дублером Натали Портман в «Звездных войнах». Но двойники есть не только у известных актеров, но и певиц, причем не только в Голливуде.

Вряд ли звезда «Фабрики звезд» Юлия Савичева догадывается, что за семь тысяч километров живет ее зарубежная копия — канадская поп-дива и королева американских чартов Аврил Лавин.

Сходство особенно бросалось в глаза в нулевых, когда обе красотки были на пике популярности, их волосы — рыжими, а имидж — более пацанским. Примечательно, что и Савичева, и Лавин с годами перешли от бунтарства к лирике и романтизму, как в творчестве, так и в жизни.