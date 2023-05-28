Кого на самом деле прочили на роль в «Иронии судьбы»: в такого Лукашина не поверил даже Рязанов

Картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» — до сих пор неисчерпаемая кладезь интересных фактов. Поклонники, изучившие любимую комедию вдоль и поперек, не перестают удивлять найденной эксклюзивной информацией.

Так, далеко не все знают, что Женю Лукашина мог сыграть великолепный актер Андрей Миронов. Сначала Эльдар Рязанов видел в этой роли именно его. Но логика подсказывала, что Миронову образ холостого неудачника Лукашина не подойдет.

Обаятельный красавец Андрей Александрович считался покорителем женщин, поэтому в роли чудаковатого и нелепого Жени, у которого были проблемы в личной жизни, он смотрелся бы крайне неубедительно. Режиссер кандидатуру Миронова отмел и выбрал Андрея Мягкова — актера с обаятельной, но куда более посредственной внешностью.

А в роли Ипполита мог сняться Олег Басилашвили. Он, точнее, его фото, промелькнуло в одном из кадров. Это сцена, когда Надя поднимает выброшенный снимок возлюбленного. На этом моменте отчетливо видно лицо Басилашвили.