Кого из российских звезд зовут Марина Пупенина? Этот тест под силу только единицам: угадайте реальные имена знаменитостей

Почти все звёзды что-то скрывают – и начинают обычно с имени.

Согласитесь, "Анастасия Заворотнюк" звучит куда эффектнее, чем какая-нибудь "Маша Иванова". Вот и многие знаменитости в своё время решили: паспортное имя – для родственников, а для сцены нужно что-то поярче. Или наоборот – попроще, чтобы язык не сломать. Некоторые настоящие имена звёзд настолько неожиданные, что в них сложно поверить. Проверьте себя: сможете угадать, кто из любимых артистов на самом деле Пупенина, а кто – Киркоров от рождения?

Ну как, много угадали? Если больше половины – вы настоящий знаток закулисья. Если нет – не расстраивайтесь, вы в хорошей компании. Большинство людей понятия не имеет, что их любимые артисты когда-то носили совсем другие имена.

Кстати, менять имя для сцены – давняя традиция. Кто-то избавляется от неблагозвучной фамилии, кто-то хочет звучать "по-западному", а кто-то просто берёт девичью фамилию мамы. Главное – чтобы запомнилось. И, судя по тому, что этих людей знает вся страна, расчёт оказался верным.

Делитесь результатами и проверяйте друзей – вдруг они окажутся эрудитами!