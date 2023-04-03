Кого из «Девчат» планировали снимать в «Карнавальной ночи»: зрители бы не оценили

Главной звездой фильма «Карнавальная ночь» Людмила Гурченко стала благодаря счастливому стечению обстоятельств. На пробах актриса не произвела на режиссера Эльдара Рязанова должного впечатления, поэтому тот наотрез отказывался снимать ее в главной роли. На месте знаменитости должна была оказаться одна из звезд фильма «Девчата», но жизнь внесла свои коррективы.

Кинодел видел в образе Леночки Крыловой Надежду Румянцеву. Рязанов наверняка утвердил бы ее на эту роль, но так поступать запретил Иван Пырьев. Причина была вовсе не в том, что он считал актрису недостаточно талантливой или красивой.

В тот период Надежде Васильевне предстояло работать сразу над несколькими проектами, и «Карнавальную ночь» она бы попросту не потянула. Вот почему Пырьев настоятельно рекомендовал Рязанову не горячиться и более внимательно присмотреться к Гурченко. Зрители отмечают, что в этом Иван Александрович был прав. Многие признаются, что точно не оценили бы фильм с Румянцевой, которой было далеко до изящества и грации ее коллеги по цеху.