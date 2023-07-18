Кого без памяти любит Сидихин, которого называют мужчиной без недостатков: будете удивлены

Евгений Сидихин заработал себе репутацию идеального мужчины. Актер часто играет героев, которым море по колено. Вот почему многим кажется, что и в реальной жизни у знаменитости совсем нет недостатков.

Зрителям интересно узнать, кому же повезло отхватить себе такого обаятельного и статного красавчика. Счастливицей оказалась коллега Сидихина. Вместе с актрисой Татьяной Борковской он счастлив вот уже больше 30 лет. Муж и жена вырастили трех дочерей — Полину, Аглаю и Анфису.

Артист не раз признавался, что без памяти любит свою супругу, с которой познакомился еще в студенчестве. По уверению Сидихина, он сразу почувствовал в Татьяне родную душу. И многие охотно верят, что Борковская очаровала звезду российского кино вовсе не своей красотой. Внешность у малоизвестной актрисы довольно заурядная. До звания секс-бомбы ей точно далеко.