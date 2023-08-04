«Когда же все это закончится»: Костомаров обрек жену на очередные мучения
После болезни мужа фигуристке пришлось отказаться от мечты.
Последний год для Оксаны Домниной был невероятно тяжелым. Ее муж Роман Костомаров много недель боролся за жизнь, а затем месяцы восстанавливался после комы и ампутации конечностей.
Сейчас, когда Роман наконец-то выписался из больницы, фигуристка готовится вернуться к работе. Но все это ставит крест на ее мечте.
Еще три года назад в интервью Домнина заявляла, что мечтает уйти из спорта. Фигурное катание требует очень много сил — как моральных, так и физических. Поэтому Оксана хотела оставить каток и пожить более спокойной и расслабленной жизнью.
«Ну когда же все это закончится?» — сокрушалась она после одного из шоу.
Но сбыться мечте Домниной пока не суждено. После семи месяцев лечения они остались не в лучшем финансовом положении. Хотя на оплату врачей и реабилитацию для Костомарова собирали деньги многие коллеги, он еще не скоро сможет вернуться к работе. Поэтому Домнина готовится к новому сезону ледового шоу Авербуха, а об уходе со льда пришлось пока забыть.