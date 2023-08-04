«Когда же все это закончится»: Костомаров обрек жену на очередные мучения

Последний год для Оксаны Домниной был невероятно тяжелым. Ее муж Роман Костомаров много недель боролся за жизнь, а затем месяцы восстанавливался после комы и ампутации конечностей.

Сейчас, когда Роман наконец-то выписался из больницы, фигуристка готовится вернуться к работе. Но все это ставит крест на ее мечте.

Еще три года назад в интервью Домнина заявляла, что мечтает уйти из спорта. Фигурное катание требует очень много сил — как моральных, так и физических. Поэтому Оксана хотела оставить каток и пожить более спокойной и расслабленной жизнью.

«Ну когда же все это закончится?» — сокрушалась она после одного из шоу.

Но сбыться мечте Домниной пока не суждено. После семи месяцев лечения они остались не в лучшем финансовом положении. Хотя на оплату врачей и реабилитацию для Костомарова собирали деньги многие коллеги, он еще не скоро сможет вернуться к работе. Поэтому Домнина готовится к новому сезону ледового шоу Авербуха, а об уходе со льда пришлось пока забыть.