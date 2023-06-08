Когда Заворотнюк так нужна помощь, Чернышев взял да пропал с радаров

Поклонники Анастасии Заворотнюк не знают, что и думать. Поведение супруга онкобольной актрисы, фигуриста Петра Чернышева, вызывает у публики массу вопросов.

В Сети горячо обсуждается тема о том, что спортсмен остался без работы. Об этом заговорили после того, как Татьяна Навка обнародовала в личном Telegram-канале список звезд, которые будут принимать участие в ее шоу. К огромному удивлению интернет-пользователей, Чернышева в нем не оказалось.

Фигурист давно сотрудничает с олимпийской чемпионкой. В проектах Навки он принимал участие не только как артист, но и как продюсер и постановщик. А только за один выход на лед получал около 200 тысяч рублей.

Эти деньги спортсмен тратил на лечение любимой жены, которая вот уже несколько лет борется с глиобластомой. Теперь многие гадают, как же оставшийся без работы Чернышев будет оказывать необходимую помощь Заворотнюк.

Навка на многочисленные вопросы об участи своего коллеги не отвечает. Да и сам Чернышев пропал с радаров, что только усиливает беспокойство фанатов.