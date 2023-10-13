Когда ягодное надоело: уникальный рецепт варенья по рецепту матери Толстого

Семье графа Льва Толстого принадлежали огромные имения, на территории которых было множество теплиц и оранжерей. Аристократы наслаждались экзотическими ягодами и фруктами: виноград, ананасы, абрикосы. Впрочем, сам русский классик не любил роскошь и изобилие, был крайне скромен в быту и предпочитал простую русскую пищу.

Любимым лакомством автора «Войны и мира» стало варенье из луговой клубники, которое Толстой любил добавлять в чай. Готовилось кушанье по рецепту матери писателя Марии Николаевны Волконской, которая рано ушла из жизни.

Воспроизвести сладость можно и в наши дни. Для приготовления блюда понадобятся: кипяченая вода, 450 г сахара, розовая вода и 450 г свежей клубники, но подойдет и магазинная.

Для розовой воды сварите лепестки в кастрюле. В отдельной емкости разведите сахар пополам с розовой и кипяченой водой, поставьте ингредиенты на плиту. Доведите сироп до нужной густоты, добавьте ягоды и прокипятите. Когда все будет готово, остудите варенье и переложите в банки.