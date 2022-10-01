«Когда я стану кошкой» 20 лет спустя: преображение Маши Ржевской заставит вас ахнуть

Певица Маша Ржевская запомнилась зрителям «Фабрики звезд-2» благодаря своему хиту «Когда я стану кошкой», но спустя годы звезда пропала с экранов. Оказывается, артистка ведет насыщенную творческую жизнь, но уже не в России.

После «Фабрики» Ржевская познакомилась с топ-менеджером компании «АРС» Вячеславом Кормильцевым. Пара поженилась, а вскоре у них родилась дочь Лиза (Элиза Фредерика). В 2009 году семья эмигрировала в Великобританию.

В Англии Ржевская не оставила творчество. Артистка окончила Институт театра и кино Ли Страсберга, отучилась на курсах London School of Musical Theatre и, взяв псевдоним Маша Кая, стала играть на сцене. За плечами Маши Ржевской множество ролей в театральных постановках и в фильмах. К тому же Мария занимается дизайном. Музыку талантливая девушка также не бросила и все еще выступает время от времени в клубах.