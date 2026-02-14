Когда выйдут «Кейпоп-охотницы на демонов 2»: сроки заметно сместились – вините во всем Человека-паука

Но есть и хорошая новость: у создателей, похоже, грандиозные планы.

Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел 20 июня 2025 года и сходу установил исторические рекорды. К концу года лента собрала более 480 миллионов просмотров, став самым просматриваемым фильмом в истории платформы.

Картина также возглавила мировые чарты, обойдя такие хиты, как «Красное уведомление», а саундтрек добился беспрецедентного успеха в Billboard, закрепив за собой статус культурного феномена.

Естественно, после такого успеха зрители начали ждать вторую часть. Создатели подтвердили, что она обязательно будет, но со сроками всё оказалось сложнее. Если раньше инсайдеры делали ставки на 2027 год, то теперь прогнозы пришлось пересмотреть.

Глава Sony Animation Кристин Белсон в беседе с The Hollywood Reporter заявила, что вторую часть стоит ждать не раньше 2029 года, а то и позже. Дело в том, что все ресурсы студии брошены на «Человека-паука: За пределами вселенных», который выходит летом 2027.

А вот «Охотницы» пока даже не запущены в производство, так что терпеть придётся долго. Но, похоже, оно будет того стоить: