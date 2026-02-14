Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда выйдут «Кейпоп-охотницы на демонов 2»: сроки заметно сместились – вините во всем Человека-паука

Когда выйдут «Кейпоп-охотницы на демонов 2»: сроки заметно сместились – вините во всем Человека-паука

14 февраля 2026 13:46
Когда выйдут «Кейпоп-охотницы на демонов 2»: сроки заметно сместились – вините во всем Человека-паука

Но есть и хорошая новость: у создателей, похоже, грандиозные планы.

Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел 20 июня 2025 года и сходу установил исторические рекорды. К концу года лента собрала более 480 миллионов просмотров, став самым просматриваемым фильмом в истории платформы.

Картина также возглавила мировые чарты, обойдя такие хиты, как «Красное уведомление», а саундтрек добился беспрецедентного успеха в Billboard, закрепив за собой статус культурного феномена.

Естественно, после такого успеха зрители начали ждать вторую часть. Создатели подтвердили, что она обязательно будет, но со сроками всё оказалось сложнее. Если раньше инсайдеры делали ставки на 2027 год, то теперь прогнозы пришлось пересмотреть.

Когда выйдут «Кейпоп-охотницы на демонов 2»: сроки заметно сместились – вините во всем Человека-паука

Глава Sony Animation Кристин Белсон в беседе с The Hollywood Reporter заявила, что вторую часть стоит ждать не раньше 2029 года, а то и позже. Дело в том, что все ресурсы студии брошены на «Человека-паука: За пределами вселенных», который выходит летом 2027.

А вот «Охотницы» пока даже не запущены в производство, так что терпеть придётся долго. Но, похоже, оно будет того стоить:

«С "Охотницами" будет та же история, как с "Человеком-пауком". Мир настолько богатый – мир демонов, мир поп-звезд, история Джину. Там столько всего, что можно развить», – подчеркнул в том же интервью сопредседатель Sony Animation Дамьен Де Фробервиль.

Фото: Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Читать дальше 17 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Маша — наша? В Турции «Машу и Медведя» любят не меньше, особенно в доме Узерли Читать дальше 16 февраля 2026
«Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) «Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) Читать дальше 16 февраля 2026
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше