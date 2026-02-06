Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»

Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище» уже набирает популярность у зрителей по всему миру после премьеры в зарубежном прокате. Его уже успели оценить на Rotten Tomatoes – критики дали 63% свежести, а зрители – 87%, что для жанра вполне неплохой результат.

Фаны отмечают бодрые боевые сцены, лаконичный сюжет и, что необычно для Стэйтема, сильную эмоциональную основу – историю спасённой девочки которая меняет жизнь его персонажа-отшельника.

Когда смотреть в российских кинотеатрах?

Фильм выходит в российский прокат 5 февраля. В кинотеатрах он пробудет примерно до 25 февраля – точные даты стоит уточнять в расписании вашего кинотеатра.

А когда появится онлайн?

Точная дата цифрового релиза ещё не объявлена. По стандартной практике, ждать онлайн-выхода стоит через 1.5-3 месяца после старта в кино. Так что, если пропустите показ в зале, ориентируйтесь на конец марта или апрель 2026 года.