Когда выйдет продолжение «Адского рая» целиком: составили график выхода серий – глянуть залпом сможете уже скоро

5 февраля 2026 15:42
Второй сезон хайпового тайтла с оценкой 8.1 в самом разгаре.

Аниме «Адский рай» стартовало в 2023 году и сразу привлекло внимание любителей сенэна. Сюжет повествует о синоби Габимару, который ради встречи с женой отправляется на таинственный остров за эликсиром бессмертия.

В поисках эликсира он и другие смертники вынуждены сражаться с чудовищными существами и бессмертными, исследуя опасный остров.

Тайтл уже обзавелся уверенной оценкой 8.1 на IMDb, а сейчас идёт показ второго сезона. Многие предпочитают дождаться его окончания, чтобы посмотреть все серии подряд.

Если вы тоже планируете дождаться полного выхода сезона или просто не хотите пропускать серии, вот полное расписание.

Номер серии Дата выхода
1-я серия 11 января
2-я серия 18 января
3-я серия 25 января
4-я серия 1 февраля
5-я серия 8 февраля
6-я серия 15 февраля
7-я серия 22 февраля
8-я серия 1 марта
9-я серия 8 марта
10-я серия 15 марта
11-я серия 22 марта
12-я серия 29 марта
Фото: Кадр из аниме «Адский рай»
Ольга Назарова
