Когда выйдет продолжение «Адского рая» целиком: составили график выхода серий – глянуть залпом сможете уже скоро

Второй сезон хайпового тайтла с оценкой 8.1 в самом разгаре.

Аниме «Адский рай» стартовало в 2023 году и сразу привлекло внимание любителей сенэна. Сюжет повествует о синоби Габимару, который ради встречи с женой отправляется на таинственный остров за эликсиром бессмертия.

В поисках эликсира он и другие смертники вынуждены сражаться с чудовищными существами и бессмертными, исследуя опасный остров.

Тайтл уже обзавелся уверенной оценкой 8.1 на IMDb, а сейчас идёт показ второго сезона. Многие предпочитают дождаться его окончания, чтобы посмотреть все серии подряд.

Если вы тоже планируете дождаться полного выхода сезона или просто не хотите пропускать серии, вот полное расписание.