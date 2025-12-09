Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей

Меню
9 декабря 2025 12:48
До премьеры уже рукой подать.

Фильм «Чебурашка» с первых же дней проката показал феноменальный результат. Его премьера 1 января 2023 года стала самой кассовой в истории для отечественного кино в этот день – более 225 миллионов рублей за первые сутки.

Далее успех только нарастал: за стартовые выходные картина собрала уже 837 миллионов рублей, но и это было лишь начало. По данным на середину апреля 2023 года общие сборы ленты в российском прокате достигли 7,039 миллиарда рублей.

После такого триумфа продолжение было лишь вопросом времени. И оно официально анонсировано.

О чём будет фильм?

Сюжет фильма «Чебурашка 2» перенесёт нас на год вперёд. Чебурашка, подобно подростку, начинает проверять границы: хулиганит, экспериментирует с самостоятельностью и бунтует против опеки. Гене, в роли мудрого «родителя», предстоит непростая задача – направлять своего подопечного, балансируя между заботой и доверием.

Идиллии угрожает и внешняя опасность: их уютный дом хотят снести, чтобы построить на его месте парк развлечений. Героям предстоит не только справиться с внутренними кризисами, но и объединиться, чтобы защитить то, что им дороже всего.

Создатели обещают ту же трогательную смесь юмора и душевности, но с новыми, более «взрослыми» испытаниями для любимых персонажей.

Самое главное: дата выхода

Всем фанатам стоит отметить дату в календаре. Официальная премьера фильма «Чебурашка 2» в кинотеатрах запланирована на 1 января 2026 года. А пока можно посмотреть трейлер.

Ранее мы писали: Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма»

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка-2» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
