Когда выйдет 3 сезон «Магической битвы» целиком: составили график – чтобы глянуть залпом, придется нехило подождать

Когда выйдет 3 сезон «Магической битвы» целиком: составили график – чтобы глянуть залпом, придется нехило подождать

26 января 2026 19:35
Когда выйдет 3 сезон «Магической битвы» целиком: составили график – чтобы глянуть залпом, придется нехило подождать

А вот любители растянуть удовольствие точно оценят расписание.

Третий сезон «Магической битвы» уже в разгаре. Премьера состоялась 8 января, а недавно, 22 января, вышла 4-я серия, которая на данный момент получила самые высокие оценки зрителей за сезон (9.8 на IMDb).

Для тех, кто предпочитает дождаться и посмотреть всё залпом, актуален вопрос: когда же сезон выйдет целиком? На данный момент известен график выхода лишь его первой половины.

Вот расписание на ближайшие недели:

Дата выхода Серия
8 января Эпизоды 1-2
15 января Эпизод 3
22 января Эпизод 4
29 января Эпизод 5
5 февраля Эпизод 6
12 февраля Эпизод 7
19 февраля Спешл (рекап)
26 февраля Эпизод 8
5 марта Эпизод 9
12 марта Эпизод 10
19 марта Эпизод 11
26 марта Эпизод 12

Вторая половина (предположительно, ещё около 12 серий) выйдет позже – ориентировочно осенью 2026 года. Точные даты студия MAPPA анонсирует ближе к завершению первой части.

Таким образом, чтобы дождаться всего 3-го сезона целиком, придётся набраться терпения до второй половины 2026 года. Пока же можно следить за выходом новых серий еженедельно или собрать первую половину арки для просмотра залпом уже в конце марта.

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
