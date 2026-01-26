Когда выйдет 3 сезон «Магической битвы» целиком: составили график – чтобы глянуть залпом, придется нехило подождать

Третий сезон «Магической битвы» уже в разгаре. Премьера состоялась 8 января, а недавно, 22 января, вышла 4-я серия, которая на данный момент получила самые высокие оценки зрителей за сезон (9.8 на IMDb).

Для тех, кто предпочитает дождаться и посмотреть всё залпом, актуален вопрос: когда же сезон выйдет целиком? На данный момент известен график выхода лишь его первой половины.

Вот расписание на ближайшие недели:

Дата выхода Серия 8 января Эпизоды 1-2 15 января Эпизод 3 22 января Эпизод 4 29 января Эпизод 5 5 февраля Эпизод 6 12 февраля Эпизод 7 19 февраля Спешл (рекап) 26 февраля Эпизод 8 5 марта Эпизод 9 12 марта Эпизод 10 19 марта Эпизод 11 26 марта Эпизод 12

Вторая половина (предположительно, ещё около 12 серий) выйдет позже – ориентировочно осенью 2026 года. Точные даты студия MAPPA анонсирует ближе к завершению первой части.

Таким образом, чтобы дождаться всего 3-го сезона целиком, придётся набраться терпения до второй половины 2026 года. Пока же можно следить за выходом новых серий еженедельно или собрать первую половину арки для просмотра залпом уже в конце марта.