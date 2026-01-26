Когда выйдет 3 сезон «Магической битвы» целиком: составили график – чтобы глянуть залпом, придется нехило подождать

Третий сезон «Магической битвы» уже в разгаре. Премьера состоялась 8 января, а недавно, 22 января, вышла 4-я серия, которая на данный момент получила самые высокие оценки зрителей за сезон (9.8 на IMDb).
Для тех, кто предпочитает дождаться и посмотреть всё залпом, актуален вопрос: когда же сезон выйдет целиком? На данный момент известен график выхода лишь его первой половины.
Вот расписание на ближайшие недели:
|Дата выхода
|Серия
|8 января
|Эпизоды 1-2
|15 января
|Эпизод 3
|22 января
|Эпизод 4
|29 января
|Эпизод 5
|5 февраля
|Эпизод 6
|12 февраля
|Эпизод 7
|19 февраля
|Спешл (рекап)
|26 февраля
|Эпизод 8
|5 марта
|Эпизод 9
|12 марта
|Эпизод 10
|19 марта
|Эпизод 11
|26 марта
|Эпизод 12
Вторая половина (предположительно, ещё около 12 серий) выйдет позже – ориентировочно осенью 2026 года. Точные даты студия MAPPA анонсирует ближе к завершению первой части.
Таким образом, чтобы дождаться всего 3-го сезона целиком, придётся набраться терпения до второй половины 2026 года. Пока же можно следить за выходом новых серий еженедельно или собрать первую половину арки для просмотра залпом уже в конце марта.