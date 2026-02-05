Оповещения от Киноафиши
Когда выйдет 2-й сезон «Из многих»: создатель дал ответ на главный вопрос – фаны «Питта» и «Секретных материалов» не обрадуются

5 февраля 2026 11:21
Рассказываем, когда возвращается проект с 98% свежести на Rotten Tomatoes.

Сериал «Из многих» стартовал в ноябре 2025-го и сразу же взорвал все рейтинги. В принципе неудивительно, учитывая, что это проект от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана. Вот новинка и получила 98% свежести на Rotten Tomatoes.

Сюжет-то какой цепкий: вирус, который делает людей счастливыми, но ценой полной потери идентичности. И одна героиня, на которую эта дрянь не подействовала. Она одна из немногих пока что не зараженных и отчаянно пытается как-то эту систему победить.

И вот, наконец, стали просачиваться официальные новости про второй сезон. И тут двоякая ситуация. Хорошая новость: он точно будет. Гиллиган и команда уже вовсю колдуют над сценарием.

Не очень хорошая новость: ждать, судя по всему, придётся долго. Как отметил сам Гиллиган, работа идёт, но медленнее, чем хотелось бы, ведь проект технически сложный – не из тех, что штампуют за год.

«Спасибо за терпение. Только не ждите, что мы будем как "Питт" – выходить каждый год. Хотелось бы, конечно – как раньше мы делали "Секретные материалы", возвращаясь в один и тот же месяц ежегодно. Мы вернёмся в том же месяце, но вот в каком году – это главная загадка».

Оптимистичный прогноз – ноябрь 2027 года. Но учитывая масштаб и перфекционизм создателей, можно ориентироваться и на 2028-й. Так что расслабляемся и пересматриваем первый сезон – продолжение, похоже, будет не скоро.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
