Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел не так давно, но быстро стал хитом — он понравился не только фанатам кей-попа, но и тем, кто обычно к жанру равнодушен. Естественно, после такого успеха зрители ждут продолжения. Но будет ли вторая часть — и когда?

Финал первой части получился открытым и оставил много вопросов без ответа, так что продолжение напрашивается само собой. И, судя по всему, оно действительно будет.

В интервью Shine On Media создатели проекта подтвердили: одной частью история не ограничится — она слишком масштабная и насыщенная, чтобы уместиться в один фильм.

Правда, ждать всё же придётся. Съёмки сиквела займут как минимум год, а если учесть, что над первой частью начали работать ещё в 2022 году, а вышла она только в 2025-м, то вторая может появиться где-то к 2028 году.

Тем не менее есть надежда, что продолжение выйдет раньше. Так что остаётся набраться терпения и следить за обновлениями — «Кейпоп-охотницы» ещё явно не сказали своего последнего слова.

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