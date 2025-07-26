Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

26 июля 2025 23:50
Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

Но есть и позитивный прогноз.

Мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел не так давно, но быстро стал хитом — он понравился не только фанатам кей-попа, но и тем, кто обычно к жанру равнодушен. Естественно, после такого успеха зрители ждут продолжения. Но будет ли вторая часть — и когда?

Финал первой части получился открытым и оставил много вопросов без ответа, так что продолжение напрашивается само собой. И, судя по всему, оно действительно будет.

В интервью Shine On Media создатели проекта подтвердили: одной частью история не ограничится — она слишком масштабная и насыщенная, чтобы уместиться в один фильм.

Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться

Правда, ждать всё же придётся. Съёмки сиквела займут как минимум год, а если учесть, что над первой частью начали работать ещё в 2022 году, а вышла она только в 2025-м, то вторая может появиться где-то к 2028 году.

Тем не менее есть надежда, что продолжение выйдет раньше. Так что остаётся набраться терпения и следить за обновлениями — «Кейпоп-охотницы» ещё явно не сказали своего последнего слова.

Ранее мы писали: Один прыжок разрушил две судьбы: Фронтмен из «Игры в кальмара» до последнего надеялся на совсем другой финал 3 сезона

Фото: Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными У диснеевского мультика про «Винни-пуха» жуткая подоплека: связано с животными Читать дальше 26 июля 2025
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма Читать дальше 26 июля 2025
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим «Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим Читать дальше 25 июля 2025
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой» «Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой» Читать дальше 24 июля 2025
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор Читать дальше 24 июля 2025
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ Читать дальше 24 июля 2025
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые Читать дальше 24 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше