Киноафиша Статьи «Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

3 декабря 2025 19:05
Проект давно на слуху, его мечтают увидеть иностранцы и россияне, но воз и ныне там. 

Юра Борисов, один из самых востребованных и талантливых актёров своего поколения, номинант на «Оскар», возможно, уже сыграл свою лучшую роль. И нет, не в «Аноре», в ближайшие годы перформанс не увидит ни один зритель.

Проект заперт в самом тайном сейфе Netflix — в законченном, но полностью замороженном сериале «Анна К.», первой русскоязычной оригинальной драме стриминг-гиганта.

Что за тайный сериал «Анна К.»

Это не просто проект — это призрак. Актёрам и создателям, включая режиссёра Наталию Меркулову и звездный состав (Светлана Ходченкова, Гоша Куценко, сам Борисов в роли Левина), запрещено даже упоминать его по контракту NDA.

Они не могут говорить о сценарии, съёмках или гонорарах. Сериал, современная адаптация Толстого, уже отснят и «лежит в полной боевой готовности», но его судьба зависит не от создателей, а от мировой политики.

Лучшая роль Борисова

Именно в этой законсервированной капсуле времени, по словам Гоши Куценко, Борисов прыгнул выше головы.

«Когда вы увидите, всё поймете. Это невероятно».

Чтобы вы понимали масштаб работы, с одним только Куценко во время съемок работало несколько человек. И, по словам звезды, даже он смог выдать нечто новое, улучшить свои актерские способности.

«Я играл Стиву. По отношению к себе я как никто критичен. Но я себе понравился. Мной занимались четыре режиссера. Из меня выжали те ноты, которые я не ожидал от себя»,

Парадокс в том, что эта потенциально звездная работа заморожена. Netflix, знаменитый своими жёсткими правилами конфиденциальности, превратил «Анну К.» в легенду, о которой все знают, но которую никто не видел.

Так что пока мы восхищаемся Борисовым в других ролях, его главный, по мнению коллег, актёрский прорыв случится, когда Netflix разродится и сможет выпустить проект, созданный вместе с российским рынком. Пока что санкции им это делать запрещают.

«Придворные интриги и магия»: в русской версии «Игры престолов» Серсеей станет Пересильд, а главным злодеем – звезда «Майора Грома».

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Казанова», «Инсомния»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
