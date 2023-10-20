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Когда в Голливуде даже не мечтали: в СССР сняли свой фильм о хоббитах, но с подвохом

20 октября 2023 09:45
Когда в Голливуде даже не мечтали: в СССР сняли свой фильм о хоббитах, но с подвохом

Экранизация удивляет передовыми спецэффектами.

Питер Джексон впервые экранизировал книги Джона Толкина в начале нулевых, а в 2012 году вышел фильм «Хоббит: Неожиданное путешествие». Эти картины считаются каноничными киноверсиями знаменитого фэнтези. Но в СССР был и собственный «Хоббит» — о его существовании забыли на долгие годы.

Телеспектакль «Сказочное путешествие мистера Бильбо Бэггинса хоббита» вышел на экраны в 1985 году. В то время кинематограф был развит не так, как в 21-м веке, поэтому сравнивать его с работами Питера Джексона нет смысла. Но сказка получилась очень занимательной.

Снимали фильм в седьмой студии ленинградского телецентра. В те годы там было самое передовое оборудование. Для экранизации «Хоббита» использовали двойную рир-проекцию, которая позволяла накладывать не только красивые фоны, но и передние планы. Телеспектакль показали в передаче «Сказка за сказкой» и на много лет о нем забыли, пленку считали утерянной. Сегодня эта лента кажется наивной и смешной, но для 80-х это был настоящий прорыв.

Когда в Голливуде даже не мечтали: в СССР сняли свой фильм о хоббитах, но с подвохом
Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), кадр из фильма «Сказочное Путешествие Мистера Бильбо Беггинса Хоббита» (1985)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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