«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

На НТВ стартует новый телесезон, и открывает его вовсе не свежая премьера, а продолжение одного из самых спорных проектов канала — 4-й сезон сериала «Лихач».

Казалось бы, для поклонников криминальных драм это должно было стать подарком. Но, судя по реакции зрителей, сериал уже изрядно им поднадоел.

Отношение аудитории к «Лихачу» всегда было, скажем так, непростым. Да, сериал стабильно собирал эфирные рейтинги — иначе бы его просто не дотянули до четвертого сезона. Но при этом аудитория (в том числе и лояльная к НТВ) регулярно упрекала шоу за однообразие, затянутость и неубедительную игру главного актера.

Панфилов устал, зрители — тоже

Наибольшую долю негатива стабильно собирает Никита Панфилов в роли Сотникова. Когда-то он подавал надежды, но сейчас его актерская манера все чаще вызывает усмешки: кривляется, переигрывает, а эмоций как не было, так и нет.

Если снимается Панфилов, просто не смотрю, — пишут пользователи Сети.

Когда уже закончится этот бред?! — возмущаются они.

И, что особенно расстраивает зрителей, все это приходится наблюдать не в 8 или 10 сериях, а в полноценном марафоне на 30 эпизодов.

Летом НТВ активно крутил повторы прошлых сезонов, и внимательный зритель догадывался: что-то грядет.

В новых сериях Сотников уволился из угрозыска и пытается начать жизнь с чистого листа, зависая в байкерском баре. Но, конечно, обстоятельства вновь втягивают его в расследования. Основной сюжет — смерть его давней знакомой. История растянется на весь сезон, но параллельно он, как всегда, будет ловить мелких и не очень преступников, теперь уже в роли простого опера.

Формально это перезапуск: новая точка отсчета, смена статуса героя, вроде бы даже свежий конфликт. Возможно, кого-то это зацепит.

Но слишком уж сильно подмочена репутация — у сериала, у Панфилова, да и у формулы «Лихача» в целом. Поэтому запускать с него телесезон — решение смелое.

