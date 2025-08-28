Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

28 августа 2025 20:32
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

Не самый лучший вариант для начала телесезона.

На НТВ стартует новый телесезон, и открывает его вовсе не свежая премьера, а продолжение одного из самых спорных проектов канала — 4-й сезон сериала «Лихач».

Казалось бы, для поклонников криминальных драм это должно было стать подарком. Но, судя по реакции зрителей, сериал уже изрядно им поднадоел.

Отношение аудитории к «Лихачу» всегда было, скажем так, непростым. Да, сериал стабильно собирал эфирные рейтинги — иначе бы его просто не дотянули до четвертого сезона. Но при этом аудитория (в том числе и лояльная к НТВ) регулярно упрекала шоу за однообразие, затянутость и неубедительную игру главного актера.

Панфилов устал, зрители — тоже

Наибольшую долю негатива стабильно собирает Никита Панфилов в роли Сотникова. Когда-то он подавал надежды, но сейчас его актерская манера все чаще вызывает усмешки: кривляется, переигрывает, а эмоций как не было, так и нет.

Если снимается Панфилов, просто не смотрю, — пишут пользователи Сети.

Когда уже закончится этот бред?! — возмущаются они.

«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

И, что особенно расстраивает зрителей, все это приходится наблюдать не в 8 или 10 сериях, а в полноценном марафоне на 30 эпизодов.

Летом НТВ активно крутил повторы прошлых сезонов, и внимательный зритель догадывался: что-то грядет.

В новых сериях Сотников уволился из угрозыска и пытается начать жизнь с чистого листа, зависая в байкерском баре. Но, конечно, обстоятельства вновь втягивают его в расследования. Основной сюжет — смерть его давней знакомой. История растянется на весь сезон, но параллельно он, как всегда, будет ловить мелких и не очень преступников, теперь уже в роли простого опера.

«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

Формально это перезапуск: новая точка отсчета, смена статуса героя, вроде бы даже свежий конфликт. Возможно, кого-то это зацепит.

Но слишком уж сильно подмочена репутация — у сериала, у Панфилова, да и у формулы «Лихача» в целом. Поэтому запускать с него телесезон — решение смелое.

Ранее мы писали: «Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

Фото: Кадры из сериала «Лихач»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю Читать дальше 27 августа 2025
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Читать дальше 27 августа 2025
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент Читать дальше 27 августа 2025
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Читать дальше 26 августа 2025
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени 3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени Читать дальше 29 августа 2025
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл Читать дальше 29 августа 2025
Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность Читать дальше 29 августа 2025
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого Читать дальше 29 августа 2025
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше