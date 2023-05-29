Когда умер этот легендарный советский режиссер, все актрисы выдохнули: причина ужасает

Полвека назад из жизни ушел один из самых известных режиссеров в СССР и по совместительству основатель Союза кинематографистов, создатель «Трактористов» и «Свинарки и пастуха».

Правда, по жуткой причине об Иване Пырьеве никто не горевал. Однако русским Вайнштейном режиссера прозвали лишь после смерти. Как оказалось, десятки актрис всю свою карьеру молчали о его более чем фривольном поведении.

Лишь когда Пырьев покинул кинематограф, о бесчинствах властного мужчины зашептались. Стало ясно: режиссер губил карьеры актрисам, которые отказывали ему в близости.

«Жертвами» похождений безнаказанного Пырьева стали такие актрисы как Екатерина Савинова, Марина Ладынина и даже Людмила Марченко. Режиссер был в нее до безумия влюблен. Дарил дорогие подарки, звал в ЗАГС, но получил жесткий отказ, за который актриса поплатилась сполна. Что сделал обиженный кинематографист? Он запретил снимать Марченко. И новые роли у артистки появились лишь тогда, когда тирана и как сказали бы сейчас абьюзера, не стало, пишет портал «КП».