Когда-то она была самым красивым ребенком в мире моды: что с ней стало сейчас (фото)
Француженка собрала армию фанатов.
Тилан Блондо родилась в семье телеведущей и футболиста. Огромные голубые глаза, капризно вздернутый нос и уголки губ, осуждающе загнутые книзу — в ангельской красоте малышки присутствовала строгая индивидуальность. Родители отдали ее в модели в четыре года, а пресса окрестила миловидную француженку самым красивым ребенком планеты.
Надо признать, что красавица не растеряла, а, наоборот, преумножила свою прелесть. В 22 года кукольное личико, чарующая улыбка наравне с дерзкими чертиками в глазах сводят с ума 6,5 миллионов ее подписчиков. Неотразимость манекенщицы, которая успела поработать с Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier и Ralph Lauren, особенно заметна на фотографиях, где она предстает без макияжа и в обычной одежде.
«Ты необыкновенно чуткий красивый человек», «Красавица», «Я тебя обожаю», «Самое красивое выражение лица», — ее почти сверхъестественную притягательность поклонники расхваливают на все лады.