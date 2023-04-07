Когда-то она была самым красивым ребенком в мире моды: что с ней стало сейчас (фото)

Тилан Блондо родилась в семье телеведущей и футболиста. Огромные голубые глаза, капризно вздернутый нос и уголки губ, осуждающе загнутые книзу — в ангельской красоте малышки присутствовала строгая индивидуальность. Родители отдали ее в модели в четыре года, а пресса окрестила миловидную француженку самым красивым ребенком планеты.

Надо признать, что красавица не растеряла, а, наоборот, преумножила свою прелесть. В 22 года кукольное личико, чарующая улыбка наравне с дерзкими чертиками в глазах сводят с ума 6,5 миллионов ее подписчиков. Неотразимость манекенщицы, которая успела поработать с Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier и Ralph Lauren, особенно заметна на фотографиях, где она предстает без макияжа и в обычной одежде.