«Когда-то четыре народа жили в мире»: а вы помните, откуда у Аанга возможность управлять всеми стихиями

6 декабря 2025 07:29
В мире «Аватара» он такой один. Почти.

В «Аватар: Легенда об Аанге» существует железное правило: маги рождаются со способностью к одной из четырёх стихий. Огненные маги не смогут сдвинуть камень, земляные не поднимут волну. Это их природа и предел возможностей.

Но один человек — Аватар — может повелевать всем: огнём, водой, землёй и воздухом. Почему так? Если коротко: потому что он и не совсем человек. Он — мост между миром духов и миром людей, живое воплощение планеты.

Реинкарнация духа Раавы

Секрет кроется не в физиологии, а в духовной сущности. Внутри каждого Аватара живёт дух Раавы — могущественного светлого духа Космоса, изначально связанного со всеми четырьмя элементами.

После слияния с первым Аватаром, Ваном, Раава навсегда стала частью этого цикла перерождений. Именно её духовная мощь, её «память» о всех стихиях и передаётся из жизни в жизнь вместе с душой Аватара.

Почему я не знаю этот факт, спросите вы себя. Все просто: значит вы не смотрели «Аватар: Легенда о Корре». Те, кто смотрел, вы молодцы, всем по пятерке.

Как Ваан стал сильнейшим магом

Представьте, что обычный маг — это сосуд, предназначенный только для воды. Аватар же — это целый океан, вмещающий в себя все стихии, потому что его суть — это дух самой планеты. Он не учится магии «с нуля» в каждой жизни — он вспоминает её, оттачивая связь с Раавой и своими прошлыми воплощениями.

Именно поэтому Корра в детстве смогла стихийно покорять три элемента, даже не обучаясь им: дух внутри неё уже знал, как это делается.

Почему это не даётся другим?

Обычные маги ограничены своей духовной и физической природой. Их сила — это глубокое, но узкое соединение с одной из природных сил. Попытка овладеть другой стихией для них противоестественна — это как пытаться увидеть ультрафиолет без специальных органов чувств.

Ваан же получил дар от четырех Львов-Черепах, чтобы объединить мир и избежать междоусобных войн. Так-то оно вышло, вот только люди стали враждовать с духами. Вскоре два мира разделились, но это уже совсем другая история. Возвращаемся к магам, есть лишь два исключения, подтверждающих правило:

1. Джинора, внучка Аанга, обладающая тесной связью с духами. Она не стала магом нескольких стихий, но поднялась на более высокий, духовный уровень магии, доступный лишь тем, кто прозрел истинную природу мира.

2. Уналак из Красного лотоса. По сути своей стал Анти-Аватаром, объединившись с духом Вату, злым соперником Раавы. Также обладал возможностью управлять несколькими стихиями, но был повержен.

Способность Аватара — это не суперсила в обычном смысле. Это космическая должность, но вместе с силами приходит и бремя ответственности, которое невозможно просто «унаследовать» или «украсть».

Без Аанга и летающего зубра: создатели готовят новое мрачное аниме по «Аватару». Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии.

Фото: Кадры из сериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Аватар: Легенда о Корре»
Игорь Мустафин
